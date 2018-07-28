Uçakta doğmuştu büyüdü kabin memuru oldu

Erkan Geldi 1990 yılında havada doğdu. Türk Hava Yolları'nın uçağında yaşama merhaba diyen Erkan Geldi uçaklardan kopamadı, yıllar sonra THY'de kabin memuru oldu.

CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk ve kameraman Ahmet Akpolat kabin memuru Erkan'ın doğdugu yerde, havada buluştu ve hikayesini dinledi.

Uçakta doğanların sayısı bir elin parmaklarını geçmez. İşte 28 yaşındaki Erkan Geldi onlardan biri. Havada doğdu havadan hiç kopamadı. Doğdugu Türk Hava Yolları'nda kabin memuru olarak işe başladı. Erkan Geldi'nin o doğum anı Türk Hava Yolları'nın son reklam filminde de canlandırıldı. Geldi 4 yıldır THY'de kabin memuru olarak çalışıyor. Sevdiği işi yaptıgı için çok mutlu.