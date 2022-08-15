Uçakta korku dolu anlar: Kadın çocuklarına ölmeye hazır olup olmadıklarını sordu

Larnaka-Manchester uçuşunda, iç çamaşırlı bir kadın yolcunun “Allah-u ekber” diye iki kez pilot kabinine girmeye çalıştığı bildirildi.

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15/08/2022

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Uçakta korku dolu anlar: Kadın çocuklarına ölmeye hazır olup olmadıklarını sordu

 Jet2 havayollarının 9 Ağustos tarihli Larnaka-Manchester uçuşunda, iç çamaşırlı bir kadın yolcunun “Allah-u ekber” diye iki kez pilot kabinine girmeye çalıştığı bildirildi.

Alithia gazetesi, İngiliz basınında çıkan haberlere dayandırdığı haberinde, kadının yanında patlayıcı madde olduğunu ima ettiğini ve yanındaki çocuklarına da ölmeye hazır olup olmadıklarını sorduğunu yazdı. Kadının ayrıca diğer yolculara da ebeveynlerinin IŞİD üyesi olduğunu söylediği belirtildi.

Gazete, yolculardan Pilip O’Brian’ın olaya müdahale edip, kadını etkisiz hale getirdiğini ve pilotun da Paris’e acil iniş yaptığını kaydetti.

15/08/2022 10:49
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TAGS: larnaka, uçuş, korku,
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