Uçakta panik: Havadayken uçak camını tekmelemeye başladı

Pakistan’dan Dubai’ye doğru hareket eden Pakistan Havayolları’na ait bir uçakta büyük panik yaşandı. Pakistan uyruklu bir kişinin uçak camını tekmelediği anlar anbean kaydedildi. Videoda, uçuş görevlilerinin yolcuyu koltukları yumruklamaya ve tekmelemeye başladıktan sonra sakinleştirmeye çalıştığı görülürken, adam hızını alamayarak camları tekmeliyor.

Yolcular, adamın ilk olarak bir anda çıplak ayakla uçağın koridoruna yatarak dua ettiğini daha sonra meraklı bakışları görünce sinirlendiğini belirtti. Daha sonra kabin ekibi tarafından koltuğuna götürülmek istenen adam olay çıkardı.

Öfkeli adamın pencerenin perdeliklerine zarar vermesi üzerine kabin görevlileri ondan durmalarını ve bunu bir daha yapmamalarını istedi.

Uçağın Peşaver’den Dubai’ye inmesinin ardından polis, adamın tutukladığını ve sınır dışı edildiğini duyurdu.

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20/09/2022 15:41