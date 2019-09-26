Uçakta Rahatsızlanan Meryem Uzerli Hastaneye Kaldırıldı

Meryem Uzerli, Adana Altın Koza Film Festivali’ne katılmak için Berlin’den uçağa bindi. Uzerli, fenalaşıp kusmaya başlayınca görevliler tarafından uçaktan indirildi ve hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi geçirdiğini belirlenen 36 yaşındaki oyuncunun tedavisi devam ediyor. Meryem Uzerli, Adana Altın Koza Film Festivali’ne katılamayacak.

26/09/2019 09:54