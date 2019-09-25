Uçakta rahatsızlanan Meryem Uzerli korkuttu

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, Adana Altın Koza Film Festivali'ne katılmak için bindiği yolcu uçağında rahatsızlanınca uçaktan indirildi.

Altın Koza Film Festivali’ne katılmak için Berlin’den uçağa binen oyuncu Meryem Uzerli uçakta rahatsızlandı. Bir gün önce de New York’tan gelen Uzerli, kusmaya başlayınca görevliler tarafından uçaktan indirildi.

Medyaradar’ın haberine göre, 15:00’da Adana’da olması beklenen oyuncunun bu nedenle 17:30’daki başrolünü oynadığı “Kovan” filminin gösterimine katılamayacağı öğrenildi.

25/09/2019 15:10