Uçakta virus kapmamak için 10 öneri

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uçak yolculuğunda virüs kapmamak için alınması gereken önlemleri sıraladı

Havaalanları ve uçaklar grip, nezle veya koronavirus benzeri mikropların en yoğun olabildiği yerler.

Bir araştırmada uçak yolculuğunun sadece soğuk algınlığı virüsü kapma olasılığını yüzde 25’e kadar arttırabileceği gösterilerek bu bilgi bilimsel olarak da onaylandı. Kısacası ortalığın zaten virüs kaynadığı bu günlerde uçakla seyahat edenlerin bilmeleri gereken bazı ayrıntılar var. O ayrıntılardan bazılarını aşağıda özetlemeye çalıştım. İşte o önlemlerin ilk 10’u...

1- Koridorda değil pencere kenarında oturmaya çalışın.



2- Tuvaletlere yakın koltuklardan uzak durun.



3- Arkadaki değil öndeki koltukları tercih edin.



4- Öksüren, aksıran, hapşıran biri varsa maske takmasını isteyin.



5- Oturduğunuz koltuğun kollarını ve önündeki servis tablasını dezenfektan bir ıslak kâğıt mendil ile dikkatlice temizleyin.



6- Koltuğunuzun üzerindeki üfleyici havalandırma butonunu çalışır hale getirin.



7- Hijyenik bir “maske” takmanın size de önemli bir korunma sağlayacağını bilin.



8- Seyahat süresince elinizi ağzınıza, burnunuza temas ettirmemeye ve temiz tutmaya özen gösterin.



9- Uzun yolculuklarda bağışıklığınızı azaltabilecek yanlışlardan (alkol, uykusuzluk) uzak durun.



10- Seyahat öncesinde bağışıklığınıza güç verin: Çiğnenebilir probiyotik tabletler/pellorgonium, kara mürver ve ekinezya özleri, propolis spreyleri ve damlaları, N asetil sistein tabletleri, D vitamini damlaları...

27/01/2020 10:48