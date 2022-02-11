Uçakta yılan paniği!

ads ads
11/02/2022

ads
ads
ads
Uçakta yılan paniği!

Malezya’da uçağa giren bir yılan büyük panik yaratırken olay yüzünden uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Malezya’da bir uçak, kompartımana giren yılan nedeniyle acil iniş yaptı.

Malezya’da başkent Kuala Lumpur’dan Tawau’ya giden AirAsia Havayolu’na ait bir uçağa yılan girdi. Uçağın üst kompartımanında bulunan yılan, yolcular tarafından görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından AirAsia’nın baş güvenlik görevlisi Liong Tien Ling olayla ilgili yaptığı açıklama, “AirAsia, Perşembe günü Kuala Lumpur'dan Tawau'ya yapılan uçuşta meydana gelen olaydan haberdar. Kaptana haber verilir verilmez, uçak dezenfekte edilmek üzere Kuching’e yönlendirildi” dedi.

 

 

11/02/2022 18:31
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.