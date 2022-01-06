ads

Uçaktaki 179 yolcudan 125’i korona çıktı!

ads ads ads ads ads
06/01/2022

ads
ads
ads
Uçaktaki 179 yolcudan 125’i korona çıktı!

İtalya’dan Hindistan’a sefer gerçekleştiren yolcu uçağındaki 179 yolcudan 125’inin Covid-19 testi pozitif çıktı.

İtalya’nın Milano şehrinden Hindistan’ın Amritsar şehrine sefer gerçekleştiren yolcu uçağında korona virüs paniği yaşandı. Uçaktaki bebek ve çocuklar hariç 160 yolcuya Covid-19 testi yapıldı.

125 KİŞİNİN KOVİD TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Uçaktaki yolculardan 125’inin Covid-19 testi pozitif çıktı. Hindistan sağlık yetkilileri, Covid-19 testi pozitif çıkan yolcuların tecrit altına alınacaklarını açıklarken çok sayıda ambulans havaalanının önünde sıra oldu.

06/01/2022 18:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Uçaktaki 179 yolcudan 125’i korona çıktı!, haberkibris,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.