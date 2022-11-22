Uçaktan çıkar çıkmaz selfie çekildiler... Tepki yağdı

Bir çift , uçak alevler içinde kalırken pistte iki itfaiyeciyi trajik bir şekilde öldüren korkunç bir uçak kazasının önünde selfie için poz verdi. Hayatta kalan çift, ölümcül çarpışmadan uzaklaştıktan sonra yanmayı geciktirici köpük gibi görünen beyaz lekelerle kaplı halde selfie çekildi. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kazanın sonrasında yolcu uçağından çıkartılan Enrique Varsi-Rospigliosi, Twitter'da "Hayat sana ikinci bir şans verdiğinde Latam" ifadelerini kullanarak bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Fotoğrafın popüler hale gelmesinden sonra sosyal medya kullanıcıları çifti ölümle saygısızlık yapmakla suçladı.

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22/11/2022 22:35