Uçaktan çıkar çıkmaz selfie çekildiler... Tepki yağdı
22/11/2022
Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'na iniş gerçekleştiren Latam Havayolları firmasına ait yolcu uçağı, pistteki itfaiye aracına çarpmıştı. Çarpışmanın etkisiyle itfaiye aracında bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Motoru alev alan pistte kaymaya başlayan uçakta büyük hasar oluşurken kazadan sağ salim kurtulan bir çiftin selfiesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Bir çift , uçak alevler içinde kalırken pistte iki itfaiyeciyi trajik bir şekilde öldüren korkunç bir uçak kazasının önünde selfie için poz verdi. Hayatta kalan çift, ölümcül çarpışmadan uzaklaştıktan sonra yanmayı geciktirici köpük gibi görünen beyaz lekelerle kaplı halde selfie çekildi. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kazanın sonrasında yolcu uçağından çıkartılan Enrique Varsi-Rospigliosi, Twitter'da "Hayat sana ikinci bir şans verdiğinde Latam" ifadelerini kullanarak bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Fotoğrafın popüler hale gelmesinden sonra sosyal medya kullanıcıları çifti ölümle saygısızlık yapmakla suçladı.