Uçan motosiklet üretildi

Japonya'da bir şirket hoverbike yani uçan motosiklet üretti. 680 bin dolarlık etiket fiyatı sahip olan araç satışa çıktı. Sınırlı sayıda üretilecek motosiklet tek kişilik.

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29/10/2021

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Uçan motosiklet üretildi

Bir Japon girişimi, sürücüleri arabalarını 680.000 dolarlık bir “hoverbike” ile değiştirmeye ikna etmeyi umuyor.

ALI Technologies'e ait XTurismo Limited Edition, Çarşamba günü erken saatlerde Japonya'da satışa çıktı.

Hoverbike yani havada uçabilen bir bisiklet ya da motosiklet gibi düşünülebilecek bu aracı Tokyo merkezli bir girişim üretti.

Projenin destekçileri arasında elektronik devi Mitsubishi ve futbolcu Keisuke Honda bulunuyor.

ALI Technologies, hoverbike'ın tek bir şarjla saatte 100 km hıza kadar 40 dakika uçabileceğini söylüyor.

Şirket, 2022'nin ortalarına kadar 300 kilo ağırlığında 200 adet tek kişilik “hoverbike” üretmeyi hedefliyor.

Girişim kurumları, havacılık şirketleri ve hatta araç paylaşım şirketi Uber de Uber Elevate ile, analistlerin 2040 yılına kadar 1,5 trilyon dolara kadar çıkabileceğini söylediği, gelişen uçan otomotiv endüstrisi alanında pay sahibi olmaya çalışıyor.

29/10/2021 11:25
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TAGS: Uçan motosiklet, teknoloji, uçan araç
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