Uçan taksi hizmeti verilecek ilk şehir! 2026'da başlıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), dünyada uçan taksi hizmeti sunan ilk şehir olarak Dubai'yi tanıttı ve bu hizmetin 2026 yılında başlayacağını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dubai'nin dünyanın ilk uçan taksi hizmeti sunan şehri olduğunu duyurdu.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM, konuyla ilgili açıklamayı X sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada, pilot ve dört yolcu taşıma kapasitesine sahip olan uçan taksinin sıfır emisyonla çalıştığı belirtildi.

Dört istasyon olacak

Uçan taksi, maksimum 161 kilometre menzile ve saatte 320 kilometre hıza sahip olacak şekilde tasarlandı. Dubai Uluslararası Havaalanı yakınında, şehir merkezindeki Downtown'da, Dubai Marina'da ve Palm Jumeirah'da olmak üzere toplamda dört istasyon bulunacak.

Açıklamada, Dubai Uluslararası Havaalanı ile Palm Jumeirah arasındaki 45 dakikalık yolculuğun uçan taksiyle 10 dakikaya düşeceği vurgulandı.