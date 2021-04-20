Uçan taksiyle Münih-Nürnberg arası 300 euro!

UÇAN araba fikri, gelişen teknolojiyle daha pratik ve uygulanabilir hale geldi. Ancak uçan arabaların günlük yaşamda ne zaman kullanılabileceği ise hâlâ öngörülemiyor. Bu alanda yatırım yapan ve uluslararası birçok yatırımcı kazanan Münih merkezli Lilium şirketi, 2025 yılından itibaren uçuşlara başlamak istiyor.

250 KM GİDİYOR

Şirket ilk etapta Münih-Nürnberg arasında hizmet vermek istediğini duyurdu. Ardından ise Köln-Düsseldorf arasında yolcu taşımayı planlıyor. Saatte 280 km/h hız yapabilen uçan taksiler 250 kilometreye kadar gidebiliyor. Elektrikle çalışan uçan taksiler dikey olarak havalanıp inebiliyor. Münih-Nürnberg arası ilk uçuşlar taksi fiyatı gibi yaklaşık 300 euro olacak. Ancak daha sonra tren fiyatına yani yaklaşık 50 euroya biletler satılacak. Ancak uçan taksilerin uçuş ve yolcu taşıması için izin alması gerekiyor.

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20/04/2021 16:35