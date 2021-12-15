Uçaner: Bir doktor abimiz koronaviruse inanmam diyordu, PCR pozitif!
15/12/2021
Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doktor Erol Uçaner twitter üzerinden koronavirüse inanmayan bir doktorun virüse yakalandığını açıkladı.
Uçaner'in paylaşımı şöyle:
Ben koronavirus e inanmam,maske takmam, aşı olmam diyordu Dr abimiz.Semptomlar başladı.Antijen pozitif,PCR aldık,korkudan test sonucunu bile beklemeden beni alınız dedi,hemen tedavi ediniz,çok kötüyüm, Öksürük,ateş,nefes darlığı için tedavisi başlandı. Umarım inanır artık. PCR +