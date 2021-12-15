Uçaner: Bir doktor abimiz koronaviruse inanmam diyordu, PCR pozitif!

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doktor Erol Uçaner twitter üzerinden koronavirüse inanmayan bir doktorun virüse yakalandığını açıkladı.

Uçaner'in paylaşımı şöyle:

Ben koronavirus e inanmam,maske takmam, aşı olmam diyordu Dr abimiz.Semptomlar başladı.Antijen pozitif,PCR aldık,korkudan test sonucunu bile beklemeden beni alınız dedi,hemen tedavi ediniz,çok kötüyüm, Öksürük,ateş,nefes darlığı için tedavisi başlandı. Umarım inanır artık. PCR +

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15/12/2021 15:40