Uçaner: Hastanemize bir GÜNEŞ doğdu...

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28/08/2021

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Uçaner: Hastanemize bir GÜNEŞ doğdu...

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, pandemi hastanesinde Covid-19 tedavisi gören bir annenin bugün sağlıklı bir şekilde doğum yaptığını duyurdu.  Uçaner, sosyal medya hesabından bebeğin isminin Güneş olduğunu belirterek "Hastanemize bir GÜNEŞ doğdu... İsmi gibi ışıldasın, allah analı babalı büyütsün" ifadelerini kullandı. Artan Covid-19 vakaları ile büyük sıkıntılar yaşayan sağlık çalışanlarını Güneş bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi mutlu etti.

Başhekim Dr. Uçaner'in paylaşımı şöyle:

"Hastanemize bir GÜNEŞ doğdu...
İsmi gibi ışıldasın, allah analı babalı büyütsün" 

28/08/2021 14:28
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TAGS: erol uçaner, güneş, bebek, aşı, pandemi, hastane, koronavirüs, covid-19
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