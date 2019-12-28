 Uçaner: Reçetesiz ilaç verilmesini önleyin

Tabipler Odası eski Başkanı Dr. Erol Uçaner,  sosyal medya hesabından milletvekillerine çağrıda bulundu.

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28/12/2019
HK

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 Uçaner: Reçetesiz ilaç verilmesini önleyin

Tabipler Odası eski Başkanı Dr. Erol Uçaner,  sosyal medya hesabından milletvekillerine çağrıda bulunarak reçetesiz ilaç verilmesinin önlenmesini istedi. Uçaner, "reçetesiz ilaç verilmesini önleyin ve tarih olun"dedi.

Uçaner, paylaşımında şu ifadeleri  kulllandı:"Yasa düzenlemeye çalışan tüm milletvekillerine çağrımdır:
Reçetesiz ilaç verilmesini önleyin ve tarih olun."

28/12/2019 12:56
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TAGS: erol uçaner, haber, kıbrıs
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