Uçaner: Reçetesiz ilaç verilmesini önleyin
Tabipler Odası eski Başkanı Dr. Erol Uçaner, sosyal medya hesabından milletvekillerine çağrıda bulundu.
28/12/2019
HK
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Tabipler Odası eski Başkanı Dr. Erol Uçaner, sosyal medya hesabından milletvekillerine çağrıda bulunarak reçetesiz ilaç verilmesinin önlenmesini istedi. Uçaner, "reçetesiz ilaç verilmesini önleyin ve tarih olun"dedi.
Uçaner, paylaşımında şu ifadeleri kulllandı:"Yasa düzenlemeye çalışan tüm milletvekillerine çağrımdır:
Reçetesiz ilaç verilmesini önleyin ve tarih olun."