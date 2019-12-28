Tabipler Odası eski Başkanı Dr. Erol Uçaner, sosyal medya hesabından milletvekillerine çağrıda bulunarak reçetesiz ilaç verilmesinin önlenmesini istedi. Uçaner, "reçetesiz ilaç verilmesini önleyin ve tarih olun"dedi.

Uçaner, paylaşımında şu ifadeleri kulllandı:"Yasa düzenlemeye çalışan tüm milletvekillerine çağrımdır:

Reçetesiz ilaç verilmesini önleyin ve tarih olun."

28/12/2019 12:56