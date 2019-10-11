Üçlü Görüşmeyle İlgili İstişareler Sürüyor

Fileleftheros gazetesi “İstişareler Sürüyor” başlıklı haberinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs için atadığı geçici özel danışman Jane Holl Lute’un, BM Genel Sekreteri ile iki lider arasında yapılacak üçlü görüşmenin gerek tarihi, gerekse yeri konusunda bir anlaşmaya varmaya çalıştığını yazdı.

Şu ana kadarki manzaranın BM Genel Sekreterinin iki liderle görüşmeye hazır olduğunu gösterdiğini, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de buna hazır olduğunu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ise konu hakkında görüşünü belirtmek için Türkiye’den “evet” almayı beklediğini ileri süren gazete, mevcut koşullar ve iki taraftan da net bir açıklama olmadan, BM Genel Sekreterinin üçlü bir görüşme çağrısında bulunmasının zor olduğunu savundu.

Lefkoşa Rum kesiminin, Türk tarafının üçlü görüşme yapılmasına ilişkin olarak ortaya koyduğu engellerin farkında olduğunu da iddia eden gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise bu hususta görüş belirtmek istemediğini ve “kendisini ilgilendiren şeyin, üçlü görüşmenin herhangi bir ülkede, başkentte veya her halükarda BM Genel Sekreterinin toplanmak istediği herhangi bir yerde gerçekleştirilmesi olduğunu söylediğini” iletti.

Konuşmasının devamında Rum kesimi tarafından bu hususta itirazlarda bulunulmadığını dile getiren Anastasiadis, “kendilerinin ne görüşmenin tarihi, ne üçlü görüşmenin gerçekleşeceği yer, ne de 9 Ağustos’ta üzerinde mutabık kaldıkları konusunda itirazlarda bulunduklarını” öne sürdü.

BM Genel Sekreteriyle görüşme yapılmasına ilişkin olarak, bir Avrupa başkentinden söz eden ilk kişinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olduğunu da ileri süren gazete, bunun akabinde ve BM Genel Sekreterinin 12 Kasım’da Paris’te olacağı ve üçlü görüşme yapılabileceğine dair haberlerin ardından, Akıncı’nın BM Genel Sekreteriyle herhangi bir istişarede bulunmadığını söylediğini öne sürdü.

“Diplomatik çevrelerin” üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesine dair manzaranın önümüzdeki günlerde netleşeceğini söylediklerini de ileten gazete, Jane Holl Lute’un adaya yeniden gelip gelmeyeceğinin yapacağı istişarelerin sonuçlarına bağlı olacağını ve sonuca bağlı olarak, Kıbrıs’a gelme zahmetine değip değmeyeceğine karar vereceğini ekledi.

Gazete “Türkler Paris’te Üçlü Görüşme İstemiyor” başlıklı haberinde ise, Kıbrıs Türk tarafının BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, “Fransa’nın AB üye ülkesi olması gerekçesiyle itirazda bulunarak, üçlü görüşmenin Paris’te yapılmasını istemediğini bildirdiğini” iddia etti.

Gazete “BM merkezindeki diplomatik bir kaynağa da dayanarak”, böyle bir görüşmenin ne lokasyonu, ne de tarihinin henüz kararlaştırılmadığını aktardı.

Bu arada gazete, BM Genel Sekreteri Sözcü Vekili Ferhan Hag’ın, geçtiğimiz Çarşamba günü Kıbrıs sorunuyla ilgili olası bir üçlü görüşme konusundaki soruya yanıt vererek, bununla ilgili teyit edilmiş bir tarih veya yer bulunmadığını söylediğini iletti.

Haber, Alithia gazetesinde “Üçlü Görüşme Fikri İlerlemiyor Mu?”, Haravgi’de “Üçlü Görüşmeyle İlgili Ne Tarih, Ne de Yer Ayarlanmadı- Kıbrıs Rum Kesiminden 9 Ağustos’ta Üzerinde Hem Fikir Olunanlar Üzerinde Dahi İtiraz Yok”, Politis’te ise “Üçlü Görüşmeyle İlgili Gizem” başlığıyla yer aldı.

11/10/2019 11:40