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Uçmak çocukluk hayaliydi

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29/10/2019

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Uçmak çocukluk hayaliydi

Geçitkale'de bugün meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden pilotlardan Hakan Çetinkaya 2015 yılında yaptığı röportajda "uçamanın çocukluk hayali olduğunu söylemişti.

 "Türkiye'nin ilk gyrocopter eğitmenleri" arasında yer alan eczacı Hakan Çetinkaya Astronot olma hayali ile büyümüş ve pilot olabilmek için sınavlara girmişti.

 Harp Okulu sınavlarında istediği sonucu elde edemeyen Çetinkaya, eczacılık mesleğini seçti. Çeşme'nin Alaçatı beldesinde bir eczane açan Hakan Çetinkaya, biriktirdiği parayla da uçma sevdasını gerçekleştirecek bir gyrocopter aldı.

 Hakan Çetinkaya'nın "Gökyüzünde Özgürlük Molası" adlı bir de kitabı bulunuyor.

29/10/2019 20:41
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TAGS: Hakan Çetinkaya, gyrocopter, Geçitkale, uçak kazası, haber, kıbrıs
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