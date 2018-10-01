UCN AKEL'i ziyaret etti

Bir grup UCN aktivisti AKEL'i ziyaret ederek parti Genel Sekreteri Andros Kyprianu ile görüştü. Toplantı sırasında, Kyprianu'ya Kıbrıs müzakere sürecinde yaşanan çıkmaz dolayısıyla duyulan endişe ve adadaki kalıcı bölünme tehlikesi aktarıldı.

Toplantı sonrası Unite Cyprus Now tarafından yapılan açıklama şöyle:

“UCN olarak, siyasi bir süreçten bağımsız olarak, toplumların yakınlaşması, güvensizliğin giderilmesi, ve diyalog, temas ve işbirliğinin geliştirilmesi çabalarının devam etmesi gerektiğine inanmaktayız. Bu bağlamda Sayın Kyprianu ile toplumlar arasında pozitif barışın sağlanması için yapabileceğimiz işbirliklerini ele aldık.

Aynı zamanda AKEL'den, aşağıdaki konularda liderlere baskı yapabilmek için destek istedik:

- İki-bölgeli iki-toplumlu federasyonun barış ve refah içinde bir gelecek için mümkün ve sürdürülebilir olan tek çözüm olduğu yönünde halkı hemen bilgilendirmeye başlayın ve federasyonun ne olduğunu doğru bir şekilde anlatın

- İnsanların günlük hayatlarındaki bölünmüşlüğün üstesinden gelmek için acil adımlar atın; ekonomi, eğitim, kültür, sosyal ve spor alanlarında kuzey ve güney arasında işbirliğini teşvik edin; karşılıklı ilişki, işbirliği ve karşılıklı bağımlılık önündeki yasal, idari ve pratik engelleri kaldırın

- İki-toplumlu Eğitim Teknik Komitesini, eğitim sisteminde reform yapmak, her iki taraftaki müfredat ve kitapları milliyetçi ve ırkçı unsurlardan arındırmak eğitimin barış, karşılıklı kabul ve birarada yaşamı teşvik etmesini sağlamak için yetkilendirin

- Bölünmüşlüğü besleyen, ortak Kıbrıslı kimliğini erozyona uğratan ve yanlış anlamaları ve güvensizliği artıran resmi milliyetçi söyleme son verin, federal çözüm savunucularının susturulması ve sindirilmesi girişimlerine son verin, nefret söylemi, ayırımcılık ve nefret suçlarını gündem yapın ve sorumluları cezalandırın.”