UCN Geçişleri Kolaylaştırmak İçin Önerilerde Bulundu

UniteCyprusNow (UCN), kuzey ile güney arasındaki geçişlerde yaşanan sıkıntıların aşılmasına yönelik öneriler sundu.

UCN, “Geçişler Teknik Komitesi’nin canlandırılması, süreci hızlandırmak için teknolojinin kullanılması, teknik altyapı ve personel eksikliğinin giderilmesi, Lefkoşa’da araçlar için yeni geçiş noktaları ve Yeşil Hat ticaretine yönelik Haspolat’ta araç geçişi için yeni geçiş noktası ve Metehan yolunda kaçış noktaları açılması” önerilerinde bulundu.

Açıklamada ayrıca pandemiye karşı iş birliğine devam edilmesi, AB’den mali ve teknik destek sağlanması gibi önerilere de yer verildi.

Yapılan açıklamada, özellikle araçlar için ayrılmış geçiş noktalarında uzun kuyruklar oluştuğu, Yeşil Hat’ın farklı taraflarında yaşayan, çalışan, ticaret yapan kişiler, tedavi gören hastalar, öğrenciler ve aileleri ile düzenli geçiş yapanların bu sorundan en fazla etkilenen kişiler olduğu belirtildi.

Açıklamada, “BM Genel Sekreteri’nin ve Güvenlik Konseyi’nin toplumları yakınlaştırmaları için adım atmaları yönünde liderlere yaptığı sayısız çağrıya rağmen pratik olmayan ve zaman alan prosedürler yüzünden, Kıbrıslıların aynı şehir içinde yaptıkları küçük bir seyahat için bile uzun kuyruklara maruz kalmakta, her iki tarafta ikişer defa olmak üzere günde dört kez bu işkenceyi yaşamaktadırlar.” denildi.

Tarafların geçişler konusunda iş birliği yapmaya davet edildiği açıklamada, iyi niyet ve pratik düşünmeyle çözülecek geçiş sorununun önemli bir güven artırıcı önlem olacağı belirtildi.

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15/03/2022 12:35