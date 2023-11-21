Üçüncü Cumhurbaşkanı Eroğlu, Salih Miroğlu ve Özker Özgür anısına mesaj yayımladı

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu , Ulusal Birlik Partisi (UBP) genel sekreterlerinden Salih Miroğlu ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) genel başkanlarından Özker Özgür’ün 18’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Eroğlu mesajında “Salih Miroğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin, Kıbrıs Türk toplumuna mal olmuş önemli bir değeri idi. Herkes onu, gençlerle kaynaşması, parti yönetimi ile bütünleşmesi, birleştirici karakteri ile tanıdı, sevdi” dedi.

Miroğlu’nu genç bir doktor iken tanıdığını ve Türkçeyi düzgün, etkili kullanması, kararlı bir duruşu ve çevresiyle diyalog kurmaktaki başarısından etkilendiğini kaydeden Eroğlu, “Doğru insanların siyaset dünyamıza girmelerinin sağlanması gerektiğine inandığım için UBP’den aday olmasına , milletvekili seçilmesine destek verdim, kabinelerimde bakan olarak görev almasını sağladım. Başarılı bir bakan oldu, partimiz içinde sevildi sayıldı” dedi.

UBP Genel Başkanı olmaya çok yakınken, genç denilebilecek yaşta, ebediyete göç eden Salih Miroğlu’nun geride çok güzel anılar ve örnek alınabilecek bir siyaset adamı profili bıraktığını kaydeden Eroğlu, UBP olarak Miroğlu’nu unutmayacaklarını söyledi.

CTP genel başkanlarından Özker Özgür’le uzun bir süre süre rakip partilerin genel başkanları olarak Meclis’te görev yaptıklarını anımsatan Eroğlu “Hep birbirimize saygılı olduk” dedi.

Derviş Eroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Siyaset, boşuna kavga, polemik alanı değildir; Siyaset halka hizmet gibi ulvi bir uğraş içinde olma yeridir. Daha önceleri de ifade ettiğim üzere, KKTC’nin en büyük en eski iki siyasal partisinin Miroğlu ve Özgür gibi iki değerli evladını aynı gün anıyor olması ders alınması, üzerinde çokça düşünülmesi gereken bir tesadüftür.

Hiç unutmamalıyız ki, bizlerin, sevinci de , kederi de kaderi de ortaktır. Yapmamız gereken, bazı ayrılıklarımızı zenginlik sayarak binlerce ortak yönümüz olduğunun bilinci içinde , halkımız, vatanımız, Devletimiz, egemenliğimiz, özgürlüğümüz söz konusu olduğunda birleşmektir. Ölümlerinin 18’inci yıl dönümünde Miroğlu ve Özgür’e bir kez daha Allah’tan rahmet dilerim”