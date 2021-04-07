Üçüncü dalgaya doğru koşar adım

Covid-19 vakaları istikrarlı bir şekilde artıyor, en sonunda bugün 88 vakayı da gördük.

88 pozitif vaka, bugüne kadarki en yüksek rakam… 88’in 72’si ise yerel…

BRT’de “Basın Odası”nda dinlediğim Başbakan Ersan Saner, bugün 8800 test yapıldığını söyleyerek, bu kadar yüksek test rakamına ulaşmakla, 88 vaka tespit edilmesinin normal olduğunu ima etti.

Elbette çok testle, daha fazla vaka bulmak mümkündür ama 88 rakamı da bir gerçektir.

88 rakamını hiçbir şekilde küçümseyemeyiz, önemsizleştiremeyiz...

Pozitif vakalardan birçoğunun semptomsuz oluşu, hastalığı hafif geçirmeleri, aralarında aşılı kişiler bulunması ve onların fazla sorun yaşamaması, tedavilerin karantina otellerinde devam etmesi, şu sırada hastanede ve yoğun bakımda endişe edilecek bir tıkanma durumu olmaması teselli olarak sunuluyor.

Hepsine tamam ama vakalar bu istikrarda yükselmeye devam ederse mutlaka bir yerde çaresiz kalacağız ve mecburen yine kapanacağız, o nedenle vaka sayısının düşmesi, bu şekilde artmaması şarttır.

Ülkeyi yönetenleri fazla rahat görüyorum, halbuki Yenidüzen gazetesine konuşan pandemide görevli sağlıkçılar, “üçüncü dalga geliyor gibi hissettiklerini” söyledi, hatta bazıları “üçüncü dalgaya girmek üzereyiz” dedi.

Hekimler, hemşireler, bu artışın “uyarı” olarak kabul edilmesini istiyor, denetimlerin, tedbirlerin artırılmasını öneriyor.

Bu arada pandemide görevli sağlıkçılar, salgın süresince yaşadıkları zorlukları, ortaya çıkan dramları anlattılar, aşılanan insanların hastalığı daha rahat geçirdiğine dikkat çekerek, bir kez daha aşının önemini vurguladılar.

Bu işin içindeki hekimler, hemşireler, vakaların artışından endişe duyuyorsa, hepimiz aynı endişeyi duymalı ve tedbirli olmalıyız.

Sağlıkçılara göre, yetkililer tedbir almaz, vatandaşlar kurallara uymamaya devam ederse artışlar devam edecek.

Şu anda hem ülkeyi yönetenlerin hem de çok sayıda vatandaşın hastalığı ciddiye almaz gibi bir tavrı var.

Bu arada bugün 8800 test yapılması elbette çok önemlidir ama birçok şirkete test zorunluluğunun kaldırılıp, bunun rastgeleye dönüştürülmesi çok doğru bir karar değil.

Mademki test zorunluluğu kaldırılacaktı, neden PCR merkezleri artırıldı? Bu bir çelişki değil mi?

İşyerlerine test zorunluluğu kaldırıldığında birçok kişinin teste gitmeyeceği tahmin edilemez mi?

Bu arada yabancı uyruklu öğrenciler arasındaki vaka artışının da mercek altına alınması gerekiyor.

Üstelik bileklik uygulamasından önce sözde belli şartlarla başlanan ama istismar edilen bir ev karantinası tehdidi var.

Bu arada böylesine vurdumduymazlığın, denetimsizliğin içinde, yakında “bileklikle ev karantinasına” da başlayacağız.

Çağdaş ülkelerin bile baş edemediği, başarısızlıkla sonuçlanan “ev karantinası” eğer ciddi tedbirler alınmazsa, perişan olacağız...

Hiçbir şey güven vermiyor ve kafalar değişmezse üçüncü dalgayla, kapanma kapımızı çalacak.

Peki biz üçüncü dalgayı ve kapanmayı kaldırabilir miyiz? Tabii ki hayır…

Üstelik önceki kapanmaların etkisi halen sürüyor…

Hükümet edenler, salgın mağdurlarına katkı yapamıyor, talepler karşılık bulamıyor, her tarafta sorun var, işletmeler batıyor, perişan oluyor, işsizlik artıyor…

Halen kapalı sektörler var, inanılmaz bir çaresizlik içindedirler, açık sektörler ise büyük zorluklar yaşıyor…

Henüz açamadığımız sektörler bile varken yeniden kapanmak bizi tam perişan edebilir.

Umalım ki üçüncü dalga bekleyenler yanılsın ama hiç şüpheniz olmasın, bu kafalarla biz yine en kötüyü buluruz.

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07/04/2021 22:50