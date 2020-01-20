Üçüncü Toplum Forumu: Barış denizleri istiyoruz

Üçüncü Toplum Forumu, adanın dört bir yanından, “bir an önce barış” çağrısı yaparak, denizlere zeytin taçları bıraktı.

“Barış denizleri istiyoruz” sloganıyla Baf, Limasol, Girne ve Mağusa’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etlinliğe, şair Elli Peonidou ve uzun yıllar Dünya Barış Derneği Başkanlığı yapmış Panikos Peonidou da Limasol’dan katıldı.

Üçüncü Toplum Formu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikte yapılan konuşmalarda, Akdeniz’in savaşlardan kaçan insanlara mezar değil, dinler ve kültürler arası barışa yaşam olması gerektiği vurgulandı.

Denizlerde devam eden gerginliği protesto eden “barışseverler”, “jeopolitik güç oyunlarına son verilmesini” istedi.

Etkinlikte Doğu Akdeniz’de yaşanan siyasi gelişmelerin yarattığı gerginliğin bölgede yaşayanların yararına dönüşmesi ve adada yaşayanların gidişata el koyması gerektiği de kaydedildi.

20/01/2020 19:56