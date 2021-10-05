Uçurumdan düşeli çok oldu. Aşağı cirleniyoruz

Parlamentonun toplanamaması… Bunun etrafında başlayan tartışmalar… Her 2 yılda bir benzerlerini yaşamamız… Azınlığın çoğunluğu yönettiği, tek bir vekilin “iktidarı” masgaraya çevirebildiği bu ortam… gerçekten bu yaşananlardan herkes memnun mu?

Üç parti, üç bağımsız vekil desteği ile kuruldu hükümet. “Topal ördek”, “yamalı bohça” gibi isimlerle andık. Hatta öncesinde yaşananları gördükçe, “bu hükümet yapısından hayır değil şer çıkar, bela çıkar” deyip durduk. Sonuç? Gerçekten de öyle, hayır değil, bela…

Düşünün, komite toplamaktan aciz, yasa geçirmekten aciz bu yapı, büyük büyük icraatlardan bahsediyor. Yeni santraller için, serbest bölge için ihalelerden, yasalardan bahsediyor. Parlamentoyu toplayacak gücü olmayanlara bu yetkiyi kim verebilir?

Bu gücü kendilerinde görmeler de işin cabası. Dün bir kez daha üç parti de rezil oldu. Dün bir kez daha, üç parti de parlamentoyu rezil etti. Hiç bana “muhalefet de parlamentoyu açmalı” falan denmesin. Siz hiç, parlamento açılsın diye en ufak bir diyalog gördünüz mü?

Sayı belli. Cumhurbaşkanı firarda, memleket, icraat umurunda değil. Bertan Zaroğlu’nun hali belli, Serdar Denktaş’ın hali belli. Her ikisi de bu hükümetten “çeşitli gerekçelerle” desteklerini çekmişler zaten. Zaroğlu dahi diyalog için aranmamış. Yapı bu, nasıl açılsın Meclis?

Başbakan Ersan Saner, sadece kurultaya odaklandı. Öyle görünüyor ki, ağzı ile kuş tutsa muhalefet, UBP dönüp meclise bakmayacak. Yasama günlerinde kapalı, denetim günlerinde belki açık olacak Meclis. Ama yasa geçmeyecek, toplumun faydasına bir adım olmayacak

Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, Meclis açılmayınca muhalefeti suçladı. Allah Allah ya… siz her türlü kavgayı yapacaksınız. Kendi yol arkadaşlarınızla bölüneceksiniz, kırılacaksınız, dağılacaksınız. Olmayacak bir yapıda hükümet kuracaksınız. Tartışmalı icraatlar yapacaksınız… sonra?

Dönelim bütünle bakalım. Muhalefet iktidarı, iktidar muhalefeti suçlarken, durum tespiti yapan yok. Seçim var, kim oraya kadar ne koparırsa kar… hava bu. Peki bu halkın layığı bu mu? Ne demek be arkadaşlar, parlamento toplanamayacak. Rezalettir yahu bu, ayıptır… halka hakarettir.

Geldiğimiz bu konakta kimsenin suçu yoksa, geriye ne kalıyor? Suçlu ben, sen, biz, halk yani. Allah bizi bildiği gibi yapsın. Yahu, 3.5 senede denenmeyen model kalmadı… 3’lü, 4’lü, 2’li, 5’li. Bir teknik direktör bu kadar takımla oynasa görevden alınır. Başarı mümkün olmaz

Bu seçim yasası ile, her seçim sonrası aynı tabloyla karşılaşmamak imkansız. Gene sandıracak gidilecek, gene böyle bir tablo çakacak. 20 biri, 16 obiri, 3 biri, 3 obiri, beş beriki… sonra gene üç- beş açıkgöz iktidara atlamak için Partisinden istifa edecek. Tam bir sazan sarmalı…

Bıktık. Bıkmayan var mı? Ne kötü, dün parlamento seçim kararı almalıydı. Öyle Ocak- Şubat falan da değil. Kasım- Aralık 2021. Geçen her gün itibardan. Hayatımızdan çalıyorlar. Dökülmeyen tek bir alan kalmadı, bu taht oyunları belimizi büküyor, kalbimizi kırıyor

8.45’de yayındayız. İsyan edeceğiz, gerekirse kalp kuracağız. Küsen küssün, gücenen gücensin, darılan darılsın. Siyasetçi mi halk mı? Sorun çıkaranlar mı, sorunlar altında ezilen mi? Tercihimizi yapalı çok oldu. Buyurun, birlikte değerlendirelim. Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum

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05/10/2021 08:07