Uçuşlar 22.00’ye ertelendi…

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a giden Pegasus Havayolları'na ait uçak, olumsuz hava koşullarının etkisiyle inişten sonra pistten çıktı.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Uçağın kurtarılması için başlatılan çalışmalar nedeniyle daha önce 20.00 olarak duyurulan ilk uçuş saat 22.00'ye ertelendi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu işlemlerine başlandığı aktarıldı. Havalimanında da ara verilen check-in işlemlerine iç hatta yeniden başlandığı, yolcuların kontuarlarda bilet işlemlerini gerçekleştirdiği bildirildi.

Türk Havayolları Basın Müşaviri Yahya Üstün ise 17.30 sıralarında "Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydan kapalılığı devam etmektedir" açıklaması yaptı. Üstün, "Misafirlerimizin mağduriyetini gidermek amacıyla İstanbul Havalimanından 20 ek sefer planladık. Meydan operasyonlara yeniden açıldığında tam kapasite hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

VALİLİK: 164 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah-İstanbul seferini yapan özel bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağının, bugün 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Uçakta bulunan 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici bir süre durdurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

07/01/2020 19:09