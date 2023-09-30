Uçuşlardaki en can sıkıcı 15 davranış

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, uçakla seyahat eden Britanyalılar için aşırı içki içilmesi başlıca şikayet konusu ama diğer pek çok şey de rahatsızlığa yol açıyor.

Uçuş karşılaştırma sitesi Skyscanner tarafından yaptırılan ankete katılan 2 bin Birleşik Krallık (BK) yolcusunun yüzde 48'i, diğer yolcuların çok fazla içki içmesinin kendilerini sinirlendirdiğini söyledi.

Onu takip eden diğer şikâyet konularıysa sıraya kaynak yapılması ve yiyecek ya da içecek servisi yapılırken koltuklarını yatıran kişiler oldu. Katılımcıların beşte ikisi, diğerlerinin uçuş sırasında koltuğunu yatırmasının uygunsuz bir davranış olduğunu düşünürken; en can sıkıcı alışkanlıkların ilk beşine girenler arasında kulaklık takmadan cihaz kullanmaya karşı duyulan hoşnutsuzluk da yer alıyor.

Diğer sorunlar arasında insanların uçak iner inmez ayağa kalkması, yerleşirken çantalarını başka bir koltuğa bırakması, her iki kolçağı da işgal etmesi ve saçlarını koltuklarının arkasına sarkıtması ya da kalkış salonlarında birden fazla koltuğu işgal etmesi var.

Birçok kişi bu rahatsız edici davranışlardan kaçınmak için alternatifler sunarken katılımcıların yüzde 74'ü sandalyenizi yatırmadan önce arkanızdaki kişiye sormanız gerektiğini söyledi.

Ankete katılanların yüzde 12'siyse bu sinir bozucu davranışların bazılarını kendilerinin de sergilediğini itiraf etti.

Çantalardaki sıvıları ayırmamak konusunda konuşan Skyscanner'ın seyahat trendleri uzmanı Laura Lindsay, kontrol edilen çantalarda yer ve ağırlık tasarrufu için güvenlikten geçtikten sonra banyo malzemelerini almak gerektiğini söyledi.

Lindsay, "Daha da iyisi, tıkla ve al hizmeti sunan havalimanı eczanelerini (Boots gibi) kullanarak zamandan tasarruf edebilirsiniz" dedi:

Havalimanı fiyatlarını ödememenizi sağlayan bu uygulama, güvenlik kontrolündeki sonraki mağazalar da dahil BK'deki belirli havalimanlarında var. Bu uygulama, önceden plan yapabilmenizi ve düzenli kullandığınız şampuanınızı bulmak için mağaza mağaza dolaşarak stresli bir koşuşturmadan kurtulmanızı da sağlar. Bu, bagaj hakkınızdan sayılmadığı için bebek maması gibi sıvı olmayan ağır eşyalar için de kullanışlı.

Uçuşlardaki en yaygın 15 uygunsuz hareket:

Uçuş sırasında çok fazla içki içmek (yüzde 48) Sıraya kaynak yapanlar (yüzde 43) Yiyecek ve içecekler servis edilirken koltuğunuzu yatırmak (yüzde 43) Uçuş sırasında herhangi bir noktada koltuğunuzu geriye yatırmak (yüzde 40) Cihazları kulaklıksız kullanmak (yüzde 35) Uçak iner inmez ayağa kalkmak (yüzde 33) Oturmaya çalışırken yerleşmek için koltuklara çanta bırakmak (yüzde 31) İki kolçağı da işgal edenler (yüzde 31) Saçlarını koltuğun arkasına atmak (yüzde 28) Kalkış salonunda birden fazla koltuk işgal etmek (yüzde 28) Sıvıların güvenlikten önce ayrılmaması ve gecikmeye neden olmak (yüzde 27) Pasaporta veya biniş kartına sahip olmamak ve sırayı bekletmek (yüzde 24) Uçakta ayakkabı veya çorap çıkarmak (yüzde 22) Yürüyen merdivenleri/yürüyen bantları geçilemeyecek şekilde tıkamak (yüzde 22) Çantalarını düzenlerken aşırı eşya koyup kuyruğu bekletmek (yüzde 21)

Kaynak: Independent Türkçe