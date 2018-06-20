Ucuza Uçak Bileti Nasıl Bulurum Diyenlere 5 Etkili Teknik

Ulaşım günümüz çağında en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Özellikle de şehirlerarası ulaşım sağlamak gün geçtikçe daha da önemli hale gelmektedir. Şehirlerarası kara yollarında yapılan yolculukta yaşanan sıkıntıları saymakla bitmemektedir. Örneğin; bitmek bilmeyen trafik, araba kazaları, yakıtın çok pahalı olması, yolculuk yorgunluğu ve benzeri bir çok şey sayılabilir. Ancak hava taşımacılığı yolculuk yapmanın en keyifli hallerinden biridir. Hem gitmek istediğiniz yere en kısa sürede ulaşırsınız hem de en güvenli yolculuk sayılan yolcuğun keyfini çıkarırsınız. Özellikle acil durumlarınız olduğunda uçak yolculuğu bizlerin kurtarıcısı durumdadır. Bu yazımızda sizlere en ucuz uçak biletine nasıl sahip olabileceğiniz hakkında birkaç ipucu vererek sizlerin de en ucuz şekilde gitmek istediğiniz yere varmanızı sağlamaya çalışacağız.

Ucuz yolculuk etmek özellikle de uçakla ucuz yolculuk etmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Öncelikle ilk yapmanız gerekenlerden bahsedelim.

Yolculuk Yapacağınız Tarihten Haftalar Öncesinden Bileti Almak.

Hava yolları şirketlerinin yapmış olduğu araştırmalara göre yolculuk yapacağınız tarihten yaklaşık 6- 7 hafta öncesinden alacağınız biletler sizin cebinizi oldukça rahatlatacaktır. Çok öncesinden alınan biletler sezon olmadığından her zamanki fiyatından çok daha uyguna gelmektedir. Eğer ki yolculuk planınınız çok öncesinden belli ise kesinlikle hava yolları şirketlerinin fiyat araştırmasına yolculuğunuzdan haftalar öncesinden başlamalısınız. Böylece en uygun fiyata uçuşunuzu sağlayabilirsiniz.

Uçak Bileti Alacağınız Zamanlarda Kesinlikle Arama Motorundan Faydalanın

İnternet üzerinde birçok arama motoru bulunmaktadır. Uçak bileti alacağınız zamanlarda kesinlikle bu arama motorlarından faydalanmalısınız. Özellikle tek bir arama motorunu kullanmayın çeşitli arama motorlarını kullanarak fiyatları karşılaştırın ve en iyi ve en uygun fiyatlardaki biletleri tercih edin. Çünkü arama motoru şirketleri birbirleriyle yarışmakta ve hava yolu şirketleri bu arama motorlarına en cazip fiyatları sunmaktadır. Bundan dolayı çeşitli arama motorlarından yararlanırsanız sizlerde en ucuz uçak biletine kolayca sahip olabilirsiniz. Ayrıca burada bir de uyarımız olacak. Bütün arama motorlarına baktınız ve en uygun bileti buldunuz. Kesinlikle hemen satın alma işlemine başlamayın. Öncelikle hangi hava yolu şirketinden bileti bulduysanız kesinlikle o hava yolu şirketinin kendi resmi sitesine girerek gitmek istediğiniz yerin bilet fiyatına bakın. Çünkü bazı durumlarda uçak biletleri bu arama motorlarında satışa sunulan fiyatla hava yolu şirketinin kendi resmi sitesindeki fiyatla uyuşmuyor. Hatta uçağın yolcu sayısını tamamlayamamasından kaynaklı olarak kendi resmi sitesinde daha uygun fiyatlarda satışa sunulabiliyor. Ancak bu durum çok düşük bir ihtimal ama olsun yine de bakmaya değer.

Gidiş ve Dönüş Yolculuklarınızda Farklı Şirketleri Kullanın

Yolculuk yapacağınız yerden dönüş yapacaksanız ve dönüş yapacağınız tarih net olarak belli ise kesinlikle farklı hava yolu şirketlerini tercih edin. Çünkü aynı hava yolu şirketinden gidiş ve dönüş için bilet araması yapıp fiyat aldığınızda her zamanki fiyatlardan daha fazlası çıkacaktır. Ancak gidiş için bir hava yolu şirketi belirlemişseniz dönüş için farklı bir hava yolu şirketi belirleyin. Bu size oldukça bir kar payı çıkaracaktır. Hatta elinizde imkanınız var ise kesinlikle birkaç tane hava yolu şirketinden farklı fiyatlar alın ve karşılaştırma yapın. Böylece planladığınız ve bütçesini ayırmış olduğunuz bilet ücretinden daha uyguna bilet sahibi olabilir ve güzel bir yolculuk geçirebilirsiniz.

Sosyal Medya ve Hava Yolu Şirketlerinin Ödüllü Uçuşlarını Takip Edin

Son zamanlarda hayatımıza her yönüyle daha çok girmeye başlayan sosyal medya ucuza bilet almamızda da bizlere yardım etmektedir. Özellikle bazı hava yolu şirketlerinin sosyal medyalar üzerinden yapmış olduğu kampanya ve indirimleri takip ederek ucuza bilet sahibi olabilirisiniz. Tek yapmanız gereken hava yolu şirketlerinin resmi Facebook, instagram ve Twitter gibi sosyal medya organlarını takip etmek ve yapmış oldukları kampanya ve indirimlerin avına başlamaktır. Verilen reklamlar ve uyarıcılar sayesinde gitmek istediğiniz yöne en ucuz şekilde ulaşabilirsiniz.

Buna ek olarak uçak firmalarının sağladığı miller ile de ücretsiz yolculuklar yapabilirsiniz. Yeterli mile sahip olduktan sonra ücretsiz bilet almanızı sağlayan bu sistem ile bedava yolculuğun tadını çıkarabilirsiniz. Çok sık seyahat edenlerden değilseniz ve elinizdeki uçuş milleriniz bedava bilet almak için yeterli değilse bu linke tıklayarak millerinizi satabilirsiniz.

En Erken Saatlerde Yolculuk Yapın

Yapılan araştırmalara ve istatistiklere göre hava yollar şirketlerinin uçuşlarında en erken saatler uçak biletlerinin en ucuz olduğu saatlerdir. Eğer ki sizin de erken gitmekle ilgili bir sorunu yok ise bu saatlerdeki biletleri değerlendirin.