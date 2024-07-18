Udine Belediyesi, İtalya-İsrail maçına ev sahipliği yapma teklifini geri çevirdi

İtalyan basınında çıkan haberlerde FIGC Başkanı Gabriele Gravina'nın, İtalya ile İsrail arasında Uluslar Ligi'nde 14 Ekim'de oynanması gereken maçın Bluenergy Stadı'nda oynanması için Udine Belediyesine teklif götürdüğü belirtildi.

Udine Belediye yönetiminin ise bu teklifi, "İsrail'in savaş halindeki bir devlet olmasından ötürü, böyle bir ev sahipliğinin ayrıştırıcı bir nitelik taşıyabileceği" endişesiyle geri çevirdiği ifade edildi.

Udine Belediye Başkanlığına geçen yıl merkez solun adayı olarak seçilen Alberto Felice De Toni de basına yaptığı açıklamada, İsrail'in savaş halindeki bir devlet olmasından dolayı böyle bir maça ev sahipliği yapmanın kentlerine prestij sağlamaktan ziyade bölünmelere ve sosyal sorunlara yol açma riski taşıdığını söyledi.

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Bakanı Luca Ciriani ise Udine Belediyesinin kararının yanlış olduğunu söyledi.

Ülkede Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye ve Filistinlilere yönelik saldırıların sık sık protesto edildiği gösteriler düzenleniyor.