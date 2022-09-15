UEFA, Antwerp taraftarlarının Türk bayrağı yakması nedeniyle soruşturma açtı

Medipol Başakşehir'in Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olduğu UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında ev sahibi takım taraftarlarının Türk bayrağı yakması nedeniyle UEFA tarafından soruşturma açıldı.

ads ads ads ads
15/09/2022

ads
ads
UEFA, Antwerp taraftarlarının Türk bayrağı yakması nedeniyle soruşturma açtı

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 5 Ağustos'ta Belçika'nın Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda oynanan maçta meydana gelen olaylarla ilgili Medipol Başakşehir'in başvurusu sonrası soruşturma başlatıldı.

Medipol Başakşehir takımının başvurusunda, "Bir milletin bayrağını ateşe vermenin, o ülkenin, o kulübün ve taraftarlarının değerlerine karşı son derece uygunsuz bir davranış olduğu apaçık ortadadır. UEFA'dan ev sahibi takım (Royal Antwerp) seyircilerinin söz konusu eylemleri hakkında disiplin soruşturması başlatmasını ve sorumlulara gerekli yaptırımları uygulamasını şiddetle talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

UEFA, bu başvuruya cevaben bir müfettiş görevlendirildiği ve soruşturma açıldığını kulübe bildirdi.

15/09/2022 09:07
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: UEFA, Antwerp
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.