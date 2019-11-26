UEFA, Apoel’in talebini kabul etti

Güney Kıbrıs’taki APOEL futbol takımının, Avrupa Ligi kapsamında Perşembe akşamı Lüksemburg’ta oynayacağı Dudelange maçı için atanan Türk hakem Halis Özkahya’nın değiştirilmesi yönünde UEFA’ya yaptığı talebin kabul edildiği belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler spor eklerinde verdikleri haberde, APOEL’in, Lüksemburg’ta oynayacağı Dundelange maçına atanan Türk hakem Halis Özkahya ile yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan için UEFA’ya yaptığı itirazın kabul edilmesi haberine yer verdiler.

UEFA’nın, APOEL’in itirazını kabul ederek bahse konu Dundelange-APOEL maçına İtalyan Hakem Gianluca Rocchi’yi atadığını yazan gazete 1974’ten sonra ilk kez bir Türk hakemin APOEL maçına atandığına da dikkati çekti.

Haber göre, APOEL konu hakkında yaptığı açıklamada, hakemin değiştirilmesi yönündeki taleplerinde, kendilerine yardım eden ve katkı koyan Rum Futbol Federasyonu’na (KOP) ve KOP Başkanı Yorgos Kumas’a teşekkürlerini sundu.

APOEL açıklamasında, “Türk hakemlerinin, 1974’ten sonra ilk kez takımımızın maçına atanması talihsizliktir, bununla birlikte UEFA’nın, değişiklik talep ettiğimiz nedeni anlayışla karşılamasından dolayı da mutluyuz” şeklinde ifade kullandı.

Öte yandan Alithia gazetesine göre APOEL Basın Sözcüsü Nektarios Petevinos, UEFA’nın Türk hakemin ilgili maça atandığı kararının duyulmasının ardından dün bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, var olan kesin olgunun, Avrupa’da Rum takımının, başka bir maçına geçmişte Türk hakemin atanmadığı şeklinde olduğunu belirtmişti.

Petevinos, bu konunun kendilerini düşündürdüğünü ve atamayla ilgili bazı soru işaretlerini gündeme getirdiklerini ifade etmişti.

Petevinos, “Tüm bunların futbolun siyasileştirildiği anlamına gelmeksizin Kıbrıs’ta bir işgal sorunu olduğu kesindir. UEFA benzer sorunlara sahip olan Rusya ve Ukrayna gibi ülkelere de hassasiyet göstermiştir bu nedenle UEFA’nın kararını bekliyoruz” ifadesini de kullanmıştı.

26/11/2019 11:09