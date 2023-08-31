UEFA Avrupa Konferans Ligi - Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Play-off turu ilk maçında Genk'e deplasmanda 2-1 kaybeden Adana Demirspor, rövanşta alacağı sonuçla adını gruplara yazdırmaya çalışacak. Peki Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabakayı, İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Luis Munuera yönetecek.

Belçika'daki ilk maçta rakibine 2-1 yenilen Akdeniz ekibi, turu geçecek skoru elde ederek gruplara kalmak için mücadele edecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi CFR Cluj ve Hırvatistan temsilcisi Osijek'i eleyerek play-off etabına yükselmişti.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana ekibi, elemelerde çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

31 Ağustos Perşembe günü 21.00'de başlayacak olan mücadele Exxen platformundan canlı izlenebilecek.