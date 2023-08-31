UEFA Avrupa Konferans Ligi - Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş maçında evinde Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Peki Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş maçında Beşiktaş - Dinamo Kiev karşı karşıya geliyor.

Temsilcimiz Beşiktaş, Ukrayna'daki savaştan dolayı Romanya'nın Bükreş kentinde oynanan ilk maçta rakibini Bahtiyar Zaynutdinov'un 90+4'te attığı golle 3-2 mağlup etti.

Ghezzal ve Semih oynamayacak

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Semih Kılıçsoy oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

Play-off turunda isimleri UEFA listesine verilmeyen iki futbolcu Bükreş'te oynanan ilk karşılaşmada da forma giyememişti.

Muhtemel ilk 11

Mert, Rosier-Necip-Colley-Umut, Amir-Salih, Rashica-Gedson-Muleka, Aboubakar

Beşiktaş'ın Avrupa'da yenilgisi yok

Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 5 maçı da kazandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Beşiktaş, bir sonraki aşamada Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı.

Siyah-beyazlı ekip, Dinamo Kiev'i de ilk maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yendi.

Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

31 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşma İstanbul'da Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor'dan canlı izlenebilecek.