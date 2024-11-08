UEFA Avrupa Konferans Ligi - Kopenhag 2-2 Başakşehir (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir, deplasmanda Kopenhag'la 2-2 berabere kaldı. Başakşehir'in gollerini Philippe Keny ve Krzysztof Piatek kaydetti.

Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Başakşehir deplasmanda Kopenhag'la karşılaştı.

Başakşehir maçın 26. dakikasında Philippe Keny'nin golüyle öne geçti ve devre bu skorla tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA 3 GOL

Karşılaşmanın ikinci yarısının büyük bir bölümü Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Kopenhag, 79. dakikada Amin Chiakha'yla skora dengeyi getirdi. Başakşehir, santradan sonra Krzysztof Piatek'le 80'de yeniden öne geçti.

Ev sahibi Kopenhag'da Chiakha, 83'te kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Kalan dakikalarda skor değişmezken Başakşehir, Kopenhag'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Başakşehir Konferans Ligi'ndeki ilk puanını aldı, Kopenhag ise 2 puana yükseldi.

Kopenhag: 2 - RAMS Başakşehir: 2

Stat: Parken

Hakemler: Joey Kooij, Joost van Zuilen, Patrick Inia (Hollanda)

Kopenhag: Trott, Huescas, Pereira, Lopez, Diks, Clem, Lerager, Elyounoussi, Froholdt, Mattsson, Onugkha

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur Ergün, Berat Özdemir, Figueiredo, Berkay Özcan, Davidson, Keny

CELJE MAÇINA GÖRE 6 DEĞİŞİKLİK

UEFA Konferans Ligi üçüncü hafta maçında deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, Celje ile oynadıkları maça göre ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.

Çağdaş Atan; Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Pelkas, Deniz Türüç ve Piatek'in yerine Muhammed Şengezer, Lima, Onur Ergün, Berkay Özcan, Keny ve Davidson'a ilk 11'de görev verdi.

Atan, Kopenhag karşısında takımını sahaya, Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur Ergün, Berat Özdemir, Figueiredo, Berkay Özcan, Davidson ve Keny ilk 11'iyle sürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün yedek kulübesinde Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Piatek, Crespo, Pelkas, Hamza Güreler, Deniz Türüç, Emre Karaal, Ömer Ali Şahiner ve Emre Kaplan yer aldı.

Başakşehir'de sakatlığı süren Kemen ile ismi UEFA listesinde yer almayan yeni transfer Ömer Faruk Beyaz ve Djalo kadroda bulunmadı.

ÇAĞDAŞ ATAN KARŞILAŞMAYI LOCADAN TAKİP ETTİ

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamadı.

Turuncu-lacivertli ekibin Celje ile deplasmanda oynadığı maçta itirazları nedeniyle kırmızı kart gören Atan, mücadeleyi Parken Stadı'ndaki locadan takip etti.

Kopenhag ile RAMS Başakşehir karşılaşmasını Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Hakan Tekin de tribünden takip etti.

Tekin, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Başakşehirli yöneticilerle protokol tribününden mücadeleyi izledi.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Kopenhag ile RAMS Başakşehir arasında oynanan karşılaşmaya taraftarların ilgisi büyük oldu.

Parken Stadı'nda tribünlerde yaklaşık 30 bin taraftar yer aldı. Stadyumun büyük bölümü doldu.

Karşılaşmadan önce İspanya'nın Valencia kentinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı



26' Başakşehir, Philippe Keny'nin golüyle 1-0 öne geçti.

33' Başakşehir'de Joao Figueiredo'nun ceza sahası dışından çektiği şut kalecinin üzerine gitti.

35' Kopenhag'da Mattsson'un şutunu Muhammed kurtardı, top kornere gitti.

45+2. dakikada Kopenhag'ın Mattsson ile sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, altı pas önüne gelen topa Diks kafayı vurdu, yerden de seken meşin yuvarlağı kaleci Muhammed kontrol etti.

45' İLK YARI SONUCU | Kopenhag 2-2 Başakşehir

60' Kopenhag'ın kullandığı serbest vuruşta top üst ağlara gitti.

63' Başakşehir ikinci gole yaklaştı. Kaleciden seken top Figuerido'ya çarpıp az farkla dışarıya çıktı.

72' Başakşehir'in hızlı gelişen atağında Deniz Türüç'ün şutu üstten dışarıya gitti.

79' Kopenhag, Chiakha'nın golüyle skora dengeyi getirdi.

80' Başakşehir, santranın ardından Piatek'le golü buldu ve yeniden öne geçti.

84' Kopenhag'da Chiakha kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.



90' MAÇ SONUCU | Kopenhag 2-2 Başakşehir