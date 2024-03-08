UEFA Avrupa Konferans Ligi - Union Saint Gilloise 0-3 Fenerbahçe

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Union Saint Gilloise ile karşı karşıya geldi. Maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, çeyrek final için büyük bir avantaj yakaladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubunu lider bitirip direkt son 16 turuna kalan Fenerbahçe, bu turun ilk maçında Belçika'da Union Saint Gilloise ile kozlarını paylaştı. Temsilcimiz maçı 3-0 kazandı ve çeyrek final kapısını araladı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde ve 90+4' Dusan Tadic (pen.) kaydetti.

Müsabakanın rövanşı 14 Mart Perşembe günü Kadıköy'de saat 20:45'te oynanacak.