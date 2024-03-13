UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalistleri yarın belirlenecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın oynanacak.

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13/03/2024

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalistleri yarın belirlenecek

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek finalistler yarın belli olacak.

Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, son 16 turu rövanşında, ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk edecek.​​​​​​​ Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Yarının maç programı şöyle:

20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Servette (İsviçre) (İlk maç: 0-0)

20.45 Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise (Belçika) (3-0)

20.45 PAOK (Yunanistan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (0-2)

20.45 Fiorentina (İtalya)-Maccabi Haifa (İsrail) (4-3)

23.00 Aston Villa (İngiltere)-Ajax (Hollanda) (0-0)

23.00 Club Brugge (Belçika)-Molde (Norveç) (1-2)

23.00 Lille (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya) (3-0)

23.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan) (4-1)

13/03/2024 10:50
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TAGS: UEFA, Avrupa Konferans Ligi, spor
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