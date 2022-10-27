UEFA Avrupa Konferans Ligi | Fiorentina-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu beşinci hafta maçında bugün İtalya'nın Fiorentina takımıyla deplasmanda karşılaşacak.



Artemio Franchi Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak mücadeleyi, Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Allard Lindhout yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı'nın durumu maç günü netlik kazanacak. Medipol Başakşehir'de UEFA listesinde yer almayan Philippe Keny'nin de bu mücadelede oynama şansı bulunmuyor.



İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 3-0 kazanmıştı. A Grubu'nun diğer maçında ise Hearts ile RFS karşı karşıya gelecek. İskoçya'daki mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Lider Medipol Başakşehir

Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Medipol Başakşehir 10 puanla lider durumda bulunuyor.



Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti. İstanbul ekibi, deplasmanda golsüz berabere kaldığı RFS'yi İstanbul'da 3-0 mağlup etti.



Turuncu-lacivertli ekip grup aşamasının bitmesine iki maç kala bir üst tura yükselmeyi garantiledi. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup liderleri son 32 turunu oynamadan, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Medipol Başakşehir'de hedef, grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmak.



Fiorentina ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7 puan topladı. İtalyan temsilcisi ikinci sırada yer alıyor.

Avrupa'da 47. maç

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu beşinci haftasında İtalya temsilcisi Fiorentina'ya konuk olacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarında 47. kez sahne olacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 46 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 61 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 67 gole engel olamadı.

Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa'da 11. maç

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında 11. sınavını verecek.

Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 10 karşılaşmada yenilgi yaşamazken, 7 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir, bu maçlarda 22 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.

İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile sahasında oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı. Turuncu-lacivertliler, İzlanda temsilcisi Breidablik'i ise deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Antwerp ile İstanbul'da oynadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 3-1 yenerek grup aşamasına kaldı.

İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında deplasmanda İskoçya temsilcisi Hearts'ı 4-0, ikinci maçında da sahasında İtalyan ekibi Fiorentina'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Turuncu-lacivertliler deplasmanda golsüz berabere kaldığı Letonya ekibi RFS'yi İstanbul'da 3-0 yendi.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 4 maçta 10 gol atarken, kalesinde gol görmedi.

Deplasmanda 24. maç

Turuncu-lacivertli ekip, Fiorentina karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 24. deplasman müsabakasını oynayacak. Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 23 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.

Deplasmandaki 23 maçta 30 gol atan Başakşehir, kalesinde 44 gol gördü. Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek ilk deplasman galibiyetine ulaştı.

Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında dış sahada Wolfsberger'i 3-0, Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yendi.

İstanbul ekibi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise bu sezon deplasmanda Maccabi Netanya'yı 1-0, Breidablik ile Antwerp'i 3-1 ve Hearts'ı 4-0 mağlup etmeyi başardı.

En golcü isim Visca

Medipol Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim, kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Edin Visca oldu.

Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı.

Stefano Okaka, Danijel Aleksic ve İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa'da 5'er gol atarken, Deniz Türüç, Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu 3'er, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Youssouf Ndayishimiye ile Marcio Mossoro da 2'şer kez fileleri havalandırdı.

Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 12 golüne ise Bertrand Traore, Hasan Ali Kaldırım, Münir Chouiar, Ahmed Touba, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attı.

Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ndeki son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı.

İstanbul ekibi, 2020-2021 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk golüne ve galibiyetine üçüncü maçında Manchester United'ı 2-1 yenerek ulaşan Medipol Başakşehir, ilk puanlarını da kazanmış oldu.

İrfan Can Kahveci, söz konusu organizasyonun beşinci maçında Leipzig'e attığı 3 golle takımı adına Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçını, Maccabi Netanya ile İstanbul'da oynadı ve mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya temsilcisi Hearts'ı deplasmanda 4-0 yenerek, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.

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27/10/2022 10:51