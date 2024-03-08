UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk ayağı 4 maçla tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar sona erdi.

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08/03/2024

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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk ayağı 4 maçla tamamlandı

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise deplasmanında 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde ve 90+4. dakikada penaltıdan Dusan Tadic'in golleriyle 3-0 kazandı.

Çeyrek finale yükselecek takımların belirleneceği son 16 turu rövanş karşılaşmaları, 14 Mart'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Fenerbahçe: 0-3

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan): 2-0

Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya): 3-4

Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya): 0-0

08/03/2024 09:27
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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Fenerbahçe'den 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklama

HK SPOR

Fenebahçe, 1959'dan önceki şampiyonluklarla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Kulübümüzün, 1959 öncesi Türkiye şampiyonlukları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı resmi başvurunun üzerinden bugün itibarıyla 3 yıl (1095 gün) geçmiştir. Başvurumuz süresince iki farklı yönetim görev yapmış olmasına rağmen bu başvuruyu sonuçlandırma iradesinin ortaya konulamadığı görülmektedir." ifadeleri yer aldı.

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