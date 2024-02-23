UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşları, dört karşılaşmayla sona erdi, bugünkü son 16 turu kura çekiminde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri oldu.

ads ads ads ads
23/02/2024

ads
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar tamamlandı.

Sturm Graz (Avusturya), Union Saint-Gilloise (Belçika), Olympiakos (Yunanistan) ve Molde (Norveç), son 16 turuna adını yazdırdı.

Bu dört takımın yanı sıra Ajax (Hollanda), Maccabi Haifa (İsrail), Servette (İsviçre) ve Dinamo Zagreb (Hırvatistan), bugünkü son 16 turu kura çekiminde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri oldu.

Eşleşmelerde iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Slovan Bratislava (Slovakya)-Sturm Graz (Avusturya): 1-4, 0-1

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 2-2, 1-2

Ferencvaros (Macaristan)-Olympiakos (Yunanistan): 0-1, 0-1

Legia Varşova (Polonya)-Molde (Norveç): 2-3, 0-3

23/02/2024 12:24
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: UEFA, Avrupa Konferans, Ligi, Fenerbahçe
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.