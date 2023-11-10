UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen takımlar
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup etabı devam ediyor. Son 2 hafta öncesinde gruplarını ilk iki sırada bitirmeyi garantileyen takımlar da netleşmeye başladı. Konferans Ligi'nde grubunu ilk sırada tamamlayan takım son 16 turuna, ikinci sırada bitiren takım ise play-off turuna katılacak. İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında bir üst tura yükselmeyi garantileyen takımlar...
10/11/2023
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı.
Turnuvanın grup etabı 14 Aralık'ta oynanacak maçlarla sona erecek.
Konferans Ligi'nde bir sonraki turların takvimi ise şöyle:
Play-off turu kura çekimi: 18 Aralık 2023
Play -off turu ilk maçlar: 15 Şubat 2024
Play-off turu rövanş maçları: 22 Şubat 2024
Son 16 turu kura çekimi: 23 Şubat 2024
Son 16 turu ilk maçlar: 7 Mart 2024
Son 16 turu rövanş maçları: 14 Mart 2024
Çeyrek final ve yarı final kura çekimi: 15 Mart 2023
Çeyrek final ilk maçlar: 11 Nisan 2024
Çeyrek final rövanş maçları 18 Nisan 2024
Yarı final ilk maçlar: 2 Mayıs 2024
Yarı final rövanş maçları: 9 Mayıs 2024
Final: 29 Mayıs 2024
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen takımlar ise şöyle:
VIKTORIA PLZEN
CLUB BRUGGE
PAOK
EINTRACHT FRANKFURT