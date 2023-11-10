UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı.



Turnuvanın grup etabı 14 Aralık'ta oynanacak maçlarla sona erecek.



Konferans Ligi'nde bir sonraki turların takvimi ise şöyle:



Play-off turu kura çekimi: 18 Aralık 2023

Play -off turu ilk maçlar: 15 Şubat 2024

Play-off turu rövanş maçları: 22 Şubat 2024



Son 16 turu kura çekimi: 23 Şubat 2024

Son 16 turu ilk maçlar: 7 Mart 2024

Son 16 turu rövanş maçları: 14 Mart 2024



Çeyrek final ve yarı final kura çekimi: 15 Mart 2023

Çeyrek final ilk maçlar: 11 Nisan 2024

Çeyrek final rövanş maçları 18 Nisan 2024



Yarı final ilk maçlar: 2 Mayıs 2024

Yarı final rövanş maçları: 9 Mayıs 2024



Final: 29 Mayıs 2024

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen takımlar ise şöyle:

VIKTORIA PLZEN

CLUB BRUGGE

PAOK

EINTRACHT FRANKFURT