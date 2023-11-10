UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen takımlar

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup etabı devam ediyor. Son 2 hafta öncesinde gruplarını ilk iki sırada bitirmeyi garantileyen takımlar da netleşmeye başladı. Konferans Ligi'nde grubunu ilk sırada tamamlayan takım son 16 turuna, ikinci sırada bitiren takım ise play-off turuna katılacak. İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında bir üst tura yükselmeyi garantileyen takımlar...

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10/11/2023

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen takımlar


UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı.

Turnuvanın grup etabı 14 Aralık'ta oynanacak maçlarla sona erecek.

Konferans Ligi'nde bir sonraki turların takvimi ise şöyle:

Play-off turu kura çekimi: 18 Aralık 2023
Play -off turu ilk maçlar: 15 Şubat 2024
Play-off turu rövanş maçları: 22 Şubat 2024

Son 16 turu kura çekimi: 23 Şubat 2024
Son 16 turu ilk maçlar: 7 Mart 2024
Son 16 turu rövanş maçları: 14 Mart 2024

Çeyrek final ve yarı final kura çekimi: 15 Mart 2023
Çeyrek final ilk maçlar: 11 Nisan 2024
Çeyrek final rövanş maçları 18 Nisan 2024

Yarı final ilk maçlar: 2 Mayıs 2024
Yarı final rövanş maçları: 9 Mayıs 2024

Final: 29 Mayıs 2024

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen takımlar ise şöyle:

VIKTORIA PLZEN

CLUB BRUGGE

PAOK

EINTRACHT FRANKFURT

 

10/11/2023 14:14
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TAGS: UEFA, Avrupa, Konferans, Lig, grup,
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