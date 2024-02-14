UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu başlıyor
Avrupa futboluun kulüpler düzeyindeki üç numaralı kupası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off ilk tur maçları oynanacak. Konferans Ligi'nde play-off turunda ilk maçları yarın oynanacak
14/02/2024
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off Turu ilk maçları yarın yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı kupasının play-off turunda 8 maç oynanacak.
Play-off turunda rövanş karşılaşmaları 22 Şubat Perşembe günü yapılacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, son 16 turuna yükselecek.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat Cuma günü düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.
Play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:
20.45 Sturm Graz-Slovan Bratislava
20.45 Union Saint-Gilloise-Eintracht Frankfurt
20.45 Olympiakos-Ferencvaros
20.45 Molde-Legia Varşova
23.00 Servette-Ludogorets
23.00 Real Betis-Dinamo Zagreb
23.00 Ajax-Bodo/Glimt
23.00 Maccabi Haifa-Gent