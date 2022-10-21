UEFA Avrupa Ligi - Arsenal turu erteleme maçında yakaladı

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki erteleme karşılaşmasında Arsenal, PSV Eindhoven'ı 1-0 yendi.

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21/10/2022

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UEFA Avrupa Ligi - Arsenal turu erteleme maçında yakaladı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. hafta programında yer alan ancak Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ertelenen Arsenal-PSV Eindhoven maçı oynandı.

Ev sahibi Arsenal, Xhaka'nın 71. dakikadaki golüyle sahadan galip ayrıldı.

Arsenal, 4'te 4 yaparak bitime 2 karşılaşma kala gruptan çıkmayı garantiledi. 7 puanda kalan PSV Eindhoven ise 2. sıradaki yerini korudu.

21/10/2022 09:06
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TAGS: UEFA Avrupa Ligi, arsenal
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