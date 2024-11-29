UEFA Avrupa Ligi - Slavia Prag 1-2 Fenerbahçe (Maçtan anlar)

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag’a konuk oldu. Fenerbahçe geriye düştüğü maçı geri çevirerek 2-1 kazandı. Bununla birlikte Fenerbahçe ligde 8 puana yükseldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Slavia Prag ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe mücadeleyi 2-1 kazandı. Slavia Prag, 7. dakikada Chory ile öne geçti. Fenerbahçe'nin golcüleri maçın dönmesini sağladı. 35. dakikada Dzeko ve 85. dakikada En-Nesyri attıkları gollerle galibiyeti getirdi.

Fenerbahçe'de 41. dakikada sarı kart gören Fred bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

Sarı-lacivertliler puanını 8'e çıkardı. Slavia Prag ise 4 puanda kaldı.

Fenerbahçe, bir sonraki UEFA Avrupa Ligi maçında Athletic Bilbao ile Kadıköy'de karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Slavia Prag öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Provod, yerden ceza sahasına ortaladı. Samet Akaydın'ın ıskaladığı meşin yuvarlak Tomas Chory'de kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden plase bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-0.

12. dakikada Slavia Prag gole yaklaştı. Ceza sahası içinde Michez'den topu kapan Samet Akaydın, uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı Boril'e gönderdi. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda, kaleci Livakovic gole izin vermedi.

17. dakikada Fenerbahçe hızlı hücumda gole yaklaştı. Szymanski'nin uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Tadic, ceza sahası içine girip Dzeko'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda, savunma son anda araya girerek gole engel oldu.

24. dakikada sol kanatta topla buluşan Diouf'un ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Chory kafa vuruşunu yaptı ancak Livakovic iyi yer tutarak topu kontrol etti.

35. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Szymanski'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Dzeko, ceza yayına hareketlenip sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Kinsky'nin solundan ağlarla buluştu: 1-1.

41. dakikada Fred gördüğü sarı kartla bir sonraki Avrupa Ligi maçında cezalı duruma düştü.

42. dakikada Provod'un vurşunda top ağlara gitti ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı. Provod'un vuruşunda takım arkadaşı topa dokunmasa da aktif pozisyonda olduğu için gol geçerlilik kazanmadı.

72. dakikada El Hadji Diouf'un ceza alanında soldan içeri çevirdiği pasına hareketlenen David Doudera'nın altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşta top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

85. dakikada En-Nesyri, Tadic'in yumuşatarak verdiği pasta şutunu çıkardı ve topu ağlara gönderdi.

İLK 11'LER

Slavia Prag: Kinsky, Holes, Zima, Boril, Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf, Michez, Provod, Chory.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Mert Müldür, Fred, İsmail Yüksek, Szymanski, Dusan Tadic, Saint-Maximin, Edin Dzeko.

MOURINHO TAKIMININ BAŞINDA

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında iç sahada oynanan Manchester United karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar maçında takımının başında olamayan teknik direktör Jose Mourinho, Prag deplasmanında kulübedeki yerini aldı.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Cezalı olan Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde kadroya alınmadı.

Bu oyuncuların yanı sıra mide enfeksiyonu yaşayan Sofyan Amrabat ve gribal şikayeti bulunan Mert Hakan Yandaş da Çekya'ya götürülmeyen isimler oldu.

SAMET AKAYDİN AVRUPA'DA İLK KEZ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydin, Slavia Prag deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkarken bu sezon ilk kez Avrupa maçlarında forma giydi.

Sarı-lacivertli ekibin, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Union Saint-Gilloise, Twente, Manchester Uniter ve AZ Alkmaar maçlarında kadroda olmasına karşın süre almayan Samet Akaydin, ilk kez Prog deplasmanında sahaya çıktı.

Rodrigo Becao'nun cezası, Çağlar Söyüncü'nün de sakatlığı nedeniyle götürülmediği Prag deplasmanında Djiku ile savunma ikilisini oluşturan Samet Akaydin, Bellona Kayserispor karşısında da Ganalı stoperle sahada yer almıştı.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Karşılaşma öncesinde şehir merkezinde bir araya gelen sarı-lacivertliler, toplu halde stadyuma hareket etti.

Kendilerine ayrılan tribünün tamamını dolduran Fenerbahçeliler, sarı-lacivertli futbolcuların ısınmak için sahaya çıktığı andan itibaren tezahürata başladı.

Fenerbahçeli futbolcular, tribüne tek tek giderek taraftarları alkışladı.

Karşılaşma için Avrupa'nın birçok bölgesinden Prag'a gelen ancak maça bilet bulamayan Fenerbahçeli taraftarlar müsabakayı, toplu halde restoranlarda ve kafeteryalarda takip etti.