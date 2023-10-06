UEFA Avrupa Ligi B Grubu karıştı: AEK lider, Brighton sonuncu

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Marsilya sahasında Brighton ile 2-2, Ajax ise deplasmanda AEK ile 1-1 berabere kaldı. İkinci maçların ardından

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci grup maçları bugün oynandı. B Grubu'nda Marsilya sahasında İngiliz temsilcisi Brighton ile karşılaştı.

Fransız ekibi 19 ve 20. dakikalarda bulduğu gollerle öne geçti. Marsilya'nın gollerini Mbemba ve Veretout attı. Brighton ise ikinci yarıda bulduğu gollerle skoru eşitledi. 55. dakikada Gross ile farkı 1'e indiren İngiliz ekibi, Joao Pedro'nun penaltı golüyle skoru eşitledi.

Ajax ise 30. dakikada Berghuis'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. AEK, 75. dakikada Domagoj Vida ile skoru eşitledi. Vida'nın golünde asisti Nordin Amrabat yaptı. Mücadele 1-1 sona erdi.

İkinci grup maçlarının ardından AEK 4 puanla lider olurken, Marsilya ve Ajax ikişer puanla 2 ve 3.'lüğü paylaştı. Brighton ise grupta ilk puanını aldı ve 4. sırada kendine yer buldu.