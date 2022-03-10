UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağında iki maç oynandı

Olimpik Lyon ve Eintracht Frankfurt, ilk maçta rakiplerini mağlup ederek avantaj elde etti.

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10/03/2022

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağında iki maç oynandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Portekiz ekibi Porto, sahasında Fransa'nın Olimpik Lyon takımını ağırladı.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçı Olimpik Lyon, 59. dakikada Lucas Paqueta'nın attığı golle 1-0 kazandı.

Gecenin diğer mücadelesinde ise İspanya temsilcisi Real Betis ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı karşılaştı.

Eintracht Frankfurt, 14. dakikada Filip Kostic ve 32. dakikada Daichi Kamada'nın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golü, 30. dakikada Nabil Fekir'den geldi.

Frankfurtlu Santos Borre, 52. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Karşılaşmaların rövanşı, 17 Mart Perşembe günü oynanacak.

10/03/2022 10:14
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TAGS: UEFA Avrupa Ligi
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