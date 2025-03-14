UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 4 rövanş maçı tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Athletic Bilbao, Lazio, Eintracht Frankfurt ve Bodo/Glimt çeyrek finale kaldı.

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14/03/2025

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 4 rövanş maçı tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turunda, TSİ 20.45'te başlayan rövanş karşılaşmaları sona erdi.

Milli futbolcu Can Uzun'un forma giydiği Eintracht Frankfurt, Ajax'ı 4-1 yendi. Can Uzun, mücadelenin 72. dakikasında oyuna girdi.

Rakiplerini eleyen Athletic Bilbao, Lazio, Eintracht Frankfurt ve Bodo/Glimt çeyrek finale yükseldi.

Athletic Bilbao, çeyrek finalde Rangers-Fenerbahçe (3-1) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Lazio (İtalya)-Viktoria Plzen (Çekya): 1-1 (2-1)

Olympiakos (Yunanistan)-Bodo/Glimt (Norveç): 2-1 (0-3)

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Ajax (Hollanda): 4-1 (2-1)

Athletic Bilbao (İspanya)-Roma (İtalya): 3-1 (1-2)

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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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