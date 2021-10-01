UEFA Avrupa Ligi'nde 2. haftanın sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 8 grupta 16 karşılaşma yapıldı.

D Grubu'ndaki ilk mücadelesinden bir puanla ayrılan temsilcimiz Fenerbahçe, Yunaninstan'ın Olympiakos takımına 3-0 mağlup oldu.

E Grubu'na galibiyetle başlayan temsilcimiz Galatasaray ise milli futbolcu Cengiz Ünder'in de forma giydiği Fransız ekibi Olimpik Marsilya ile 0-0 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçlarının sonuçları:

Olimpik Lyon (Fransa) - Brondby (Danimarka): 3-0

Sparta Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya): 1-0

Real Sociedad (İspanya) - Monaco (Fransa): 1-1

Sturm Graz (Avusturya) - PSV (Hollanda): 1-4

Legia Varşova (Polonya) - Leicester City (İngiltere): 1-0

Napoli (İtalya) - Spartak Moskova (Rusya): 2-3

Fenerbahçe - Olympiakos (Yunanistan): 0-3

Antwerp (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1

Olimpik Marsilya (Fransa) - Galatasaray: 0-0

Lazio (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-0

Braga (Portekiz)- Midtjylland (Danimarka): 3-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1

Ferencvaros (Macaristan) - Real Betis (İspanya) 1-3

Celtic (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-4

Genk (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-3

West Ham United (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya): 2-0

Bu habere tepkiniz:



01/10/2021 09:58