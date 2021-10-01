UEFA Avrupa Ligi'nde 2. haftanın sonuçları
UEFA Avrupa Ligi gruplarında 2. hafta maçları oynandı. İşte sonuçlar ve diğer detaylar...
01/10/2021
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 8 grupta 16 karşılaşma yapıldı.
D Grubu'ndaki ilk mücadelesinden bir puanla ayrılan temsilcimiz Fenerbahçe, Yunaninstan'ın Olympiakos takımına 3-0 mağlup oldu.
E Grubu'na galibiyetle başlayan temsilcimiz Galatasaray ise milli futbolcu Cengiz Ünder'in de forma giydiği Fransız ekibi Olimpik Marsilya ile 0-0 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçlarının sonuçları:
Olimpik Lyon (Fransa) - Brondby (Danimarka): 3-0
Sparta Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya): 1-0
Real Sociedad (İspanya) - Monaco (Fransa): 1-1
Sturm Graz (Avusturya) - PSV (Hollanda): 1-4
Legia Varşova (Polonya) - Leicester City (İngiltere): 1-0
Napoli (İtalya) - Spartak Moskova (Rusya): 2-3
Fenerbahçe - Olympiakos (Yunanistan): 0-3
Antwerp (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1
Olimpik Marsilya (Fransa) - Galatasaray: 0-0
Lazio (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-0
Braga (Portekiz)- Midtjylland (Danimarka): 3-1
Ludogorets (Bulgaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1
Ferencvaros (Macaristan) - Real Betis (İspanya) 1-3
Celtic (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-4
Genk (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-3
West Ham United (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya): 2-0