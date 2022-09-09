UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftası başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftası bugün oynanan maçlarla başladı.

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09/09/2022

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UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftası başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftası bugün oynanan maçlarla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 4 grupta 8 maç yapıldı.

B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını 2-1 mağlup etti.

TSİ 19.45'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Zürih (İsviçre) - Arsenal (İngiltere): 1-2

PSV (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç): 1-1

B Grubu:

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Rennes (Fransa): 1-2

Fenerbahçe - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-1

C Grubu:

Ludogorets (Bulgaristan) - Roma (İtalya): 2-1

HJK Helsinki (Finlandiya) - Real Betis (İspanya): 0-2

D Grubu:

Malmö (İsveç) - Braga (Portekiz): 0-2

Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-1

09/09/2022 09:15
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TAGS: UEFA Avrupa Ligi
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