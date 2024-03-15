UEFA Avrupa Ligi'nde 4 takım adını çeyrek finale yazdırdı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakiplerini eleyen Benfica, Olimpik Marsilya, West Ham United ve Milan çeyrek finale çıktı.
15/03/2024
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 16 turu rövanşları dört maçla başladı.
Milli futbolculardan Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, 2-2 biten ilk maçın rövanşında karşılaştı.
Ibrox Stadı'ndaki mücadeleyi 66. dakikada Rafa Silva'nın attığı golle 1-0 kazanan Benfica, adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Rıdvan Yılmaz maçta 90 dakika forma giyerken, Orkun Kökçü 64. dakikada oyuna dahil oldu.
Öne çıkan bir diğer mücadelede Villarreal, Olimpik Marsilya'yı 3-1 yenmesine rağmen ilk maçta aldığı 4-0'lık yenilgi dolayısıyla turnuvaya veda etti.
Alınan sonuçlar şöyle:
Villarreal (İspanya)-Olimpik Marsilya (Fransa): 3-1 (İlk maç: 0-4)
Rangers (İskoçya)-Benfica (Portekiz): 0-1 (2-2)
West Ham United (İngiltere)-Freiburg (Almanya): 5-0 (0-1)
Slavia Prag (Çekya)-Milan (İtalya): 1-3 (2-4)