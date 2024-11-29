UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları sona erdi.

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29/11/2024

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UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta tamamlandı

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 18 maç oynandı.

Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 11'e yükseltti.

Fenerbahçe ise deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag'ı 2-1 yenerek puanını 8'e çıkardı.

Macaristan'da oynanan maçta Maccabi Tel-Aviv'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş, 6 puanda kaldı.

Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Lazio-Ludogorets: 0-0

AZ Alkmaar-Galatasaray: 1-1

Karabağ-Olimpik Lyon: 1-4

Dinamo Kiev-Viktoria Plzen: 1-2

Athletic Bilbao-Elfsborg: 3-0

Anderlecht-Porto: 2-2

Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv: 1-3

RFS-PAOK: 0-2

Manchester United-Bodo/Glimt: 3-2

Tottenham-Roma: 2-2

Slavia Prag-Fenerbahçe: 1-2

Real Sociedad-Ajax: 2-0

Braga-Hoffenheim: 3-0

Ferencvaros-Malmö: 4-1

Midtjylland-Eintracht Frankfurt: 1-2

Nice-Rangers: 1-4

Twente-Union Saint-Gilloise: 0-1

FCSB-Olympiakos: 0-0

29/11/2024 09:41
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TAGS: UEFA Avrupa Ligi, haber
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