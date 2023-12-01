UEFA Avrupa Ligi'nde 7 takım ilk iki sıraya garantiledi

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 5. hafta maçları başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun grup aşamasında, 5 grupta 7 karşılaşma yapıldı.



A Grubu'nda West Ham United ve Freiburg, B Grubu'nda Brighton Hove Albion ve Olimpik Marsilya, D Grubu'nda Atalanta ve Sporting Lizbon ve F Grubu'nda Rennes ilk iki sırada yer almayı garantiledi.



TSİ 20.45'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Freiburg (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan): 5-0

Backa Topola (Sırbistan)-West Ham United (İngiltere): 0-1

AEK (Yunanistan)-Brighton Hove Albion (İngiltere): 0-1

Sparta Prag (Çekya)-Real Betis (İspanya): 1-0

Atalanta (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz): 1-1

Sturm Graz (Avusturya)-Rakow (Polonya): 0-1

Maccabi Haifa (İsrail)-Rennes (Fransa): 0-3