UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta sona erdi

Ligin 7. haftasında Galatasaray, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalırken, Beşiktaş, İspanya ekibi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti.

Türkiye'nin "Kupa 2"deki temsilcilerinden Fenerbahçe ise Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla 0-0 berabere kaldı.

Haftanın tamamlanmasının ardından oluşan puan durumunda ilk 8 dışına düşen Galatasaray, 13 puanla 9. sırada yer aldı. Dokuzar puanı bulunan Fenerbahçe 23, Beşiktaş ise 24. sırada yer bularak play-off kotasında kaldı.

Milli futbolcuların performansı

Milli futbolcular Altay Bayındır'ın formasını giydiği Manchester United ile Rıdvan Yılmaz'ın top koşturduğu Rangers karşı karşıya geldi. Altay, 90 dakikada sahada kalırken, Rıdvan uzatma bölümünde oyundan çıktı. Rangers'in 88. dakikada 1-1 beraberliği yakaladığı maçı Manchester United, 90+2. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle 2-1 kazandı.

Can Uzun'un 84 dakika süre aldığı müsabakada Eintracht Frankfurt, Ferencvaros'u 2-0 yendi. Can, ceza sahası dışında attığı şık golle müsabakada gol perdesini açan ve takımının galibiyetinde başrolü oynayan isim oldu.

Zeki Çelik'in 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada İtalya'nın Roma takımı, deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 1-0 yenildi.

Milli savunma oyuncusu Ahmetcan Kaplan'ın süre bulamadığı müsabakada Ajax, sürpriz şekilde Letonya ekibi RFS'ye 1-0 mağlup oldu.

Sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. haftada son günde yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Porto (Portekiz)-Olympiakos (Yunanistan): 0-1

AZ Alkmaar (Hollanda)-Roma (İtalya): 1-0

Fenerbahçe-Olimpik Lyon (Fransa): 0-0

Karabağ (Azerbaycan)-FCSB (Romanya): 2-3

Viktoria Plzen (Çekya)-Anderlecht (Belçika): 2-0

Bodo/Glimt (Norveç)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 3-1

Malmö (İsveç)-Twente (Hollanda): 2-3

Hoffenheim (Almanya)-Tottenham (İngiltere): 2-3

Manchester United (İngiltere)-Rangers (İskoçya): 2-1

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Ferencvaros (Macaristan): 2-0

Lazio (İtalya)-Real Sociedad (İspanya): 3-1

PAOK (Yunanistan)-Slavia Prag (Çekya): 2-0

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Braga (Portekiz): 2-1

Ludogorets (Bulgaristan)-Midtjylland (Danimarka): 0-2

RFS (Letonya)-Ajax (Hollanda): 1-0

Elfsborg (İsveç)-Nice (Fransa): 1-0